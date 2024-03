Vähetuntud bensiinijaama reegel pani naise ebamugavasse olukorda: mul ei olnud sellest aimugi

Austraalias Brisbane'is elav naine pöördus Redditi poole, et küsida teistelt, kas nad on sama kogenud. Ta kirjutas: «Läksin täna hommikul tanklasse. Tavaliselt läheb välja abikaasa, kes istub kõrvalistmel, ning tangib minu eest. Kulutasime natuke aega, vestlesime maast ja ilmast. Mina istusin juhiistmel uks pooleldi lahti (kütusepaak on sellel pool) ja jamasin tasumisega. Järsku ilmus minu juurde tanklatöötaja.»