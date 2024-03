Tartus pakub erivajadustega inimestele althõlma oma teenust ingliterapeut

Varem oli Tartus erivajadustega inimestele toetatud töökoha teenus. See lõpetati ära. Nüüd pakub Tartu linn sellele asendust ISTE-projektina ja üks teenusepakkuja on Estkeer OÜ. Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud. Eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused nende suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Postimehega ühendust võtnud kliendi nördinud vanem rääkis, et teenuse ja teiste klientidega tutvuma minnes võttis teda vastu blond proua, kes tutvustas end kui Marya, ingliterapeut. «Ma käisin linnavalitsuses lepinguid allkirjastamas ja siis pakuti perenõustamist ning vajadusel psühholoogilist abi. Mis jama see ingliteraapia on,» oli naine nördinud. «Lootsin oma täisealisele lapsele abi saada, tundus, et lõpuks ometi midagi paistab, aga nüüd selline jama.»

End ingliterapeudi ja MTÜ Kullaratas esindajana esitlenud Marya ehk Marija Tapfer on Teatmik.ee andmetel üks Estkeer Hooldusabi OÜ osanik, mis on registreeritud samale aadressile ning sama tegevusalaga, kui Estkeer OÜ. Mõlema ettevõtte juhiks on Sander Sassi ning tegevusalaks vanurite ja puuetega inimeste majutuseta sotsiaalhoolekanne.

Linnavalitsuse seisukoht alternatiivsete teenuste pakkumise osas on kaljukindel