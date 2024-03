Merlyn Uusküla kõhe kogemus fänniga: ta järgnes mulle koju

Ükskord helistas talle noormees, kes kutsus teda hotellisviiti. «Ta soovis teha oma naisele abieluettepaneku ning et ma tuleksin laulma. Tema ettekujutus oli, et ma lähen tema ja naise vahele ning hakkan laulma a capella «Nii kuuma». Pidasin seda vägevaks pakkumiseks ja uurisin detaile. Tema mõtleski nii, et ma tulen uksest sisse, istun nende vahele ja hakkan laulma. Ma ütlesin, et äkki ma teie vahele ikka ei tule, see on pisut kentsakas.»

Merlyn pidas seda algul üldse naljakõneks, sest see plaan tundus sedavõrd kummaline. «Asja arutades ta sai aru, et oleks parem, kui ma laulaksin neist pisut eemal kitarristiga mõne loo. Lõpuks jõudsime sinna, et võib-olla nad saavad ikkagi naisega kahekesi hakkama.»

20-aastase lauljakarjääri jooksul on Merlyn kokku puutunud paljude fännidega ja kõik kogemused pole olnud meeldivad. «Ühel üritusel inimene tahtis minuga kogu aeg juttu rääkida, kuid ma alati proovin üritustel kõigiga vestelda, olla avatud. Ta tuli mitu korda mu juurde tagasi ja ma sain aru, et ta on keskmisest napsusem. Lõpetasin viisakalt vestluse ja ütlesin, et lähen koju. Ta sõitis mulle taksoga järele, minu koju. Tulin taksost välja ja tema tuli ka oma taksost välja. Ta ütles, et ta tahtis näha, kus ma elan,» jutustas Merlyn. Õnneks ta enam ei ela samas kohas.

Ta meenutas veel üht kõhedat seika fännidega. «Umbes samal perioodil helistas mulle viis aastat järjest üks inimene. Peaaegu iga öö 30 korda. Hommikul nägin, et mul on jälle 30 vastamata kõnet. Vahepeal ta hingas telefoni. Ma ei tea, mida ta tahtis. Lõpuks, kui nägin, et jälle tuleb see ilma numbrinäiduta kõne, lasin seltskonnas olles meesterahvastel võtta vastu. Siis ta pani kohe kõne ära ja tõmbaski tagasi.»

Merlyn Uusküla avaldas äsja uue loo «Tagasi käidud teid».