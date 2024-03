HAMBAARST HOIATAB ⟩ Hambaniidi kasutamisel ja südametervisel on omavaheline seos

Pilt on illustratiivne.

Meid kõiki on õpetatud vähemalt kaks korda päevas hambaid pesema. Märksa vähem on meile selgitatud aga hambaniidi kasutamise tähtsust. Briti hambakliiniku juht Dr Patel toob välja, miks on vajalik iga päev lisaks hambapesule niiti kasutada ja mis võib juhtuda, kui jätad suuhügieeni unarusse.