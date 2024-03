UUS AJASTU ⟩ Miks naised üha enam seksist ja suhete otsimisest loobuvad?

Tutvumistreener Hayley Quinn jagas Tylale antud intervjuus, et üha enam naisi soovivad suhete otsimisest ja romantilistest sidemetest loobuda ning keskenduda ainult endale. See tähendab seda, et naine ei näita ise ka initsiatiivi üles ning laseb lahti kõikidest eelmistest suhetest, et vaid enda arenguga tegeleda.

Quinni sõnul on selline trend muutunud populaarseks just nende naiste seas, kes on märganud, kui palju energiat ja aega kohtingutel käimisele kulub. «Kohtingud võivad elu teisi valdkondi tohutult segada. Kõik, kes on kogenud keeruliste suhetega kaasnevad muresid, teavad, et see mõjutab tervet elu. Kui olukord on ebaselge ning sa ei tea, kuhu suhe viib, siis on mõtted tihti mujal ning sa ei saa tööl keskenduda, tõhusalt õppida või keskendud peamiselt vaid armunud olemisele,» selgitas naine.