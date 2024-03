MILLINE PÜSS! ⟩ 56-aastane Nicole Kidman heitis riided seljast

Rääkides avameelselt sellest, kuidas elu viimasel ajal on, ütles näitleja väljaandele: «Mul on väga täisväärtuslik elu inimestega, keda ma armastan. Kasvatan tütreid, olen naine, olen parim sõber, olen õde, olen tädi, mul on inimestega sügavad intiimsed suhted. Ja see on minu jaoks elu mõte. Samuti tuleb kanda selle eest hoolt, mida me endast maha jätame, kelle me maha jätame ja kuidas seda austusega teha.»