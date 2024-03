Orgasmidel on suur füüsiline ja vaimne kasu, kuid värske uuring näitab, et ligikaudu pooled naistest ei ole rahul sellega, kui sageli nad jõuavad haripunkti – ja 10–15 protsenti naistest pole kunagi elus orgasmi saanud.

Iga keha on erinev, kuid eksperdid nõustuvad, et need kolm tegurit on finišijoone ületamiseks võtmetähtsusega.