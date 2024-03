EHMATAV ⟩ 3-aastase tüdruku soov süüa villa ja klaasikilde paljastas ootamatu tervisehäda

Pisike tüdruk nimega Wynter ei tekitanud beebina emale suuremaid muresid kui mõni teine temavanune laps. Talle meeldis küll erinevaid asju suhu toppida, kuid tüdruku ema Stacey A’Hearne ei arvanud, et see oleks midagi ebatavalist.

Ema sõnul on ta peale sattunud olukordadele, kui laps on üritanud süüa seintelt krohvi, diivanikatet, villa, kodutaimi ja küünlavaha. Kõige šokeerivam juhtum leidis aga aset siis, kui Wynter lõi katki pildiraame, et nende küljest klaasitükke süüa. Stacey on ka last söögitooli istuma pannud ning talle tavalisi snäkke andnud, kuid tüdruk ei hooli neist ning on püüdnud hoopis puidust tooli närida.