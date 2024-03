GALERII ⟩ Tänavuse ERKI moesõu finalistid on selgunud

Stilist ja moekunstnik Sille Randviire sõnul oli hea meel näha erineva näoga kollektsioone, mis ei põhinenud vaid trendidel. Küll aga sooviks Randviir näha ka protsessi, mil moel on moejoonistusteni jõutud ning kust on tulnud ideed lõigeteks. «Joonistusoskust ma kõige olulisemaks küll ei pea, aga juba esitlus eelžüriile on oluline mõistmaks kollektsiooni võimalikku lõpptulemust ja kvaliteeti.» Ühtlasi soovitab Randviir disaineritel pidada nõu stilistiga, kelle vaade lisab kollektsioonile värske ilme, milleni pidevalt loomeprotsessis olnud disainer ise jõuda ei pruugi.