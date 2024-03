Ootamatu põhjus, miks peamiselt naistele võikad krimilood meeldivad

Viimastel aastatel on üha enam populaarseks saanud dokumentaalfilmid, sarjad ja taskuhäälingud mis räägivad päriselt juhtunud õõvastavatest krimilugudest. Kuigi põnevad juhtumid paeluvad igast vanusest ja soost inimesi, pakuvad need kõige enam huvi just naistele. Miks see nii on?