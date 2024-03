Mesi on looduslik määrdeaine ja kaitseb kudesid. Samuti on näidanud uuringud, et mesi leevendab ülemiste hingamisteede infektsioonide sümptomeid. Veel üks hea vahend on meega kurgupastillid, sest need soodustavad süljevoolu, nii et kurk saab lisaniisutust.