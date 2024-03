Küünte lakkimine võib olla päris frustreeriv – üks väike vääratus ja korraliku maniküüri asemel on mingi segadus. Ja pärast üht nõudepesu või duši all käiku lakk juba koorub. Kuid harjutamine teeb meistriks. Et oma tehnikat täiustada, jagavad küünetehnikud näpunäiteid, et saaksid laitmatu tulemuse.