Kas peita hallinevat pead või mitte? Mõnes naises tekitavad hallid juuksekarvad hirmu ja meeleheidet, kuid teised ei näe selles mingit probleemi. Mõistagi on see igaühe isiklik otsus, kas värvida juukseid või ei, kuid on tervitatav, et me enam mitte üksnes ei aktsepteeri halle juukseid, vaid leiame, et need on ägedad. Allpool on nimetatud mõned kuulsused, kes hallide juustega rokivad, samuti juukseekspertide näpunäited, kuidas halli juust hooldada.