Just neid meigibrände kannavad staarid punasel vaibal kõige sagedamini

Chanel Beauty on ülipopulaarne sotsiaalmeedias, peamiselt oma kõigile sobivate huuletoodete tõttu ja meeldib ka kuulsustele. 2024. aasta SAG Awardide, Emmyde ja Kuldgloobuste jagamisel nähti Chanel Beautyt kandmas näiteks Issa Raed, Jennifer Anistoni, Ayo Edebiri ja Margot Robbiet, mis kindlustab ettevõtte positsiooni ühe populaarseima meigibrändina.

Dior Beauty on veel üks hiljutine sotsiaalmeedia sensatsioon, eriti fännatakse seal nende ikoonilist huuleõli. Punasel vaibal on kandnud brändi Ali Wong, Joey King, Reese Witherspoon, Jessica Chastain, Rosamund Pike, Jenna Ortega, Natalie Portman ja teised.

Pat McGrath Labsi tooted on pikka aega olnud hinnatud kuulsate kaunitaride seas. Näiteks armastavad seda meigifirmat Miley Cyrus ja Cardi B.

Charlotte Tilbury tooted on kõrges hinnas ilugurude seas, alates nende ikoonilistest Pillow Talki huuletoodetest ja lõpetades kontuurimispulkadega. Tänavu on kandnud punasel vaibal Charlotte Tilburyt Emma Stone, Jessica Chastain, Doja Cat, Lana Del Ray ja Kacey Musgraves. Möödunud pühapäeval toimunud Oscarite jagamisel kandis Emily Blunt tema huulepulka.

L’Oréal Paris on üks kättesaadavamaid meigibrände turul. Seda fännavad Aubrey Plaza, Elle Fanning ja Taraji P. Henson. 2024. aasta Oscarite jagamisel märgati Eva Longoriat kandmas L’Oréal Paris nahapreparaati, et rõhutada oma säravat jumet.

Lancôme on elegantse ja luksusliku ilu kehastus pakendist kuni toote kvaliteedini ja loomulikult ka kuulsustest klientuurini. Näiteks Lily Gladstone ja Da’Vine Joy Randolph on tänavu nende tooteid kandes punasele vaibale astunud, kirjutab New Beauty.