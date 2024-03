Paariterapeut Lori Gottlieb külastas hiljuti maailmakuulsat taskuhäälingut The Diary of a CEO (Tegevjuhi Päevik), milles ta rääkis teguritest, mis võivad suhteid mõjutada. Lisaks sellele, tuli jutuks ka see, millises vanuses on kõige ideaalsem aeg abielluda.