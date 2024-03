Naine nimega Brontë Towns on kogunud sotsiaalmeedias kõvasti tähelepanu ja vihaseid kommentaare, sest naine on avalikult tunnistanud, et käib koos oma nelja lapsega regulaarselt duši all. Kuigi pisikeste lastega vee sees mulistamine on paljudes peredes üsna tavaline, peavad inimesed veidraks, et enesekindel ema ka juba pisut suuremate lastega koos pesemas käib.