KIIVALT HOITUD SALADUS ⟩ Mehed kulutasid mullu 73 miljardit eurot oma välimusele

«Kunagi oli meestel lihtne. Tahtsid vinks-vonks välja näha – käisid ehk saunas, juuksuris, puhas särk selga ja kõik oligi korras. Tänases maailmas on aga võimalusi palju rohkem. Nüüd saab tohtrite abil ka igavest noorust püüda,» rääkis saates «Täistund» teemat uurinud Neeme Raud ja lisas, et teab omast kogemusest, et hea trenn, oma toidulaua jälgimine ja heas kaalus olemine on ka juba täitsa piisav iluoperatsioon. Saates avas teemat tunnustatud ilukirurg doktor Mart Eller.