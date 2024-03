NAGU KAKS TILKA VETT? ⟩ Austraalias elab printsess Catherine'i teisik

Kui Brittany Dixon otsustas TikTokki konto teha, soovis noor kunstnik tegelikult oma maale teiste kasutajatega jagada. Kuid kunstist pälvis hulga rohkem tähelepanu tema välimus. Pikkade pruunide juuste, rohekassiniste silmade ja särava naeratusega austraallanna on hämmastavalt sarnane printsess Catherine'iga. Kommenteerijad ei hoidnud ennast tagasi.

«Oota, ma arvasin, et see on Kate!»

«Teie kuninglik kõrgus?»

«Noor Kate Middleton!»

«Tulin Kate Middletoni jutu pärast, aga jäin kunsti pärast.»

Tõsi see on, Dixon on äärmiselt andekas kunstnik.

Ja see pole veel kõik. Pärast seda, kui paljud fännid palusid Dixonil esineda hittsarjas «The Crown», paljastas ta TikToki videos, et on tegelikult kandideerinud Netflixi. Briti kuninglikust perekonnast rääkiva sarja tegijad otsivad praegu näitlejannat, kes mängiks printsessi, kui ta oli noor täiskasvanu. Ja ka tema õde on ideest vaimustuses ning avaldas Instagramis video, milles räägib oma jälgijatele Kate'i ja Brittany uskumatust sarnasusest. Ja kes teab, võib-olla näeme peagi Brittany Dixoni Kate Middeltoni rollis sarjas «The Crown».