Naine on segaduses: sõbrad tahavad, et maksaksin lapsehoidjale, kuid mul pole lapsigi!

Redditisse postituse teinud naine on nüüd aga veidi segaduses, sest leiab, et lapsed on iga inimese enda teadlik valik, nagu ka kohustus nende eest hoolitseda. «Mu sõbrad aga leiavad, et peaksin nende laste pärast oma kukrut kergitama.» Sõbrad peavad välja minnes lapsehoidja palkama, aga kuna nende lastevaba aeg on sõpruskonnale boonuseks, soovivad nad, et lastetud sõbrannad, kellega peole minnakse, kannaksid osa lapsehoiu kulust. «Üks mu sõbranna ütles selgelt, et tema armastuse näitamise keel on perest vaba aja võtmine ja sõpradele pühendumine.» Vastutasuks palub sõbranna, et naine tasuks osa lapsehoidja palgast.