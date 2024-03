«Mu ema võib tõesti olla ebaviisakas ja kiuslik. Ta ei ole algusest peale hästi läbi saanud mu kaaslasega, seega asusin juba ammu naise poolele ja seadsin piirid. Mu ema saab väga hästi aru, et ta ei saa niimoodi edasi käituda. Ma saan täiesti aru, et mu naine ei meeldi ja ei hakkagi kunagi talle meeldima, tõenäoliselt sama tunneb ka mu naine, nii et me üritame üksteist lihtsalt vältida.»