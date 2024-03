VAU! ⟩ Maailma viljakaim naine on 44 last sünnitanud üksikema

Mariam Nabatanzi on sündinud 25. detsembril 1980. aastal Ugandas. Ta abiellus verinoorelt endast tunduvalt vanema mehega. Esimest korda jäi Mariam beebiootele juba teismelisena ja peagi sündisid perre esimesed kaksikud. Paar aastat hiljem sündisid perre kolmikud ja seejärel nelikud. Selgus, et Mariamil on haruldane geneetiline haigus, mille tõttu eraldub igas ovulatsioonitsüklis mitu munarakku. Ta ütles, et tema isal oli sama haigus ja tal oli erinevate naistega kokku 45 last. Kõik nad olid kaksikud, kolmikud, nelikud või viisikud.