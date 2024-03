TOHOH! ⟩ Vana reegel, mille vastu paljud kuulsused Oscarite jagamisel eksivad

Margot Robbie. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Juba täna öösel jagatakse filmimaailma kõige olulisemaid auhindu Oscareid. Kuigi paljud fännid ootavad pingsalt, et teada saada, millised filmid sel aastal kuldse mehikese pälvivad, köidab suurt hulka inimesi hoopis see, mis staaridel seljas on. Pilkupüüdvad kleidid ja põnevad ülikonnad pakuvad küll kõvasti jutuainet, kuid tegelikult kipuvad kuulsused paljastavaid rõivaid kandes eksima vana ja üsna olulise reegli vastu.