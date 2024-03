Beebi nina hävines osaliselt, sest arst paigaldas hapnikumaski valesti

Olga Antipina Venemaalt Sharjast sai meeletult suure ehmatuse osaliseks, kui avastas, et tema enneaegsena sündinud beebi nina on justkui söestunud ja must.

Naine on võtnud ette kohtutee, et oma lapse õiguseid kaitsta. Tema tütar Daša sündis enneaegsena seitsmendal raseduskuul. Hapnikumaski alla pandud tüdrukut ei koheldud ema sõnul hästi ning eraldati emast, et Kostromasse ravile viia. Seal lapse tervislik seisund arstide hinnangul stabiliseerus, ema pääses uuesti lapse juurde, kuid seal tabas teda kohutav šokk - tema tütre nina oli süsimust ja otsast kärbunud. Väidetavalt põhjustas kudede kärbumise valesti paigaldatud hapnikumask.

Politsei keeldus ema tehtud avaldust menetlusse võtmast, öeldes, et peaks niigi õnnelik olema, et tema enneaegselt sündinud laps nii hea tervisega on. Ema süüdistati, et tema rasedusaegne suitsetamine rikkus lapse nina, kuid ema kinnitab, et ta pole iial suitsetaja olnud, ammugi siis veel raseduse ajal.