Taylor Swift muutis moehitiks riideeseme, mis viimati oli trendikas 20 aastat tagasi

Ameerika laulja Taylor Swift tõi moodi asja, mis oli eriti populaarne 2000. aastatel. Muidu kipub naiste jaoks olema neetud see hetk, kui nad mõnel üritusel kedagi samasuguste riietega näeb, kui endal seljas on, kuid see massiline trendiröögatus tõstab hoopis kandjate tuju, sest see paneb neid ühtekuuluvust tundma. Õlg õla kõrval kontserdilava ees seistes on sellest saanud justkui Taylor Swifti mitteametlik fännivorm.