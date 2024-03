Prints pihtis, et talle meeldib kuulata Austraalia rokkbändi AC/DC lugu «Thunderstruck». «Kui selle esimest korda hommikul käima panin, mõtlesin, et see on esmaspäeva hommikuks veidi karm. Aga nüüdseks on see minu jaoks parim ärataja. See pühib une silmist, tõstab tuju ja annab võimsa tunde, et saan kõigega hakkama,» rääkis prints muusikalisest leiust.