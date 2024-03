«Itaalia prostituut võttis mu süütuse 12-aastaselt»: printsess Diana vend rääkis oma elu suurimast šokist

Charles Spencer on otsustanud järgida oma häbistatud vennapoja prints Harry teed, kirjutades oma lapsepõlvest avameelse memuaari nimega «A Very Private School». Raamatu ilmumine Suurbritannias on kavandatud 14. märtsiks, kuid väljavõtted sellest on juba ajakirjandusse jõudnud.