PÕRGULIK LAPSEPÕLV ⟩ End elajaliku isa eest kaitsnud kolme õde ähvardab väga pikk karistus

Õdede Hatšaturjade kohtuprotsess Venemaal leidis palju kajastust ja meeleavaldusi. Süüpingis olid kolm õde, kes lapsepõlvest alates talusid oma lihase isa poolt võigast piina. Nad pidid isa käsul iseendale metsa hauda kaevama. Isa on neid tulirelvast tulistanud. Aastaid on tütreid vägistatud ja pekstud, lisaks ei lubanud Mihhail neil koolis käia, vahendavad The Sun ja Ofemim.