Kuigi on tõsi, et oma muutuva välimuse aktsepteerimine on igati terve suhtumine, võivad liigsed kortsud, naha lõtvumine ja rasvumine tekitada tarbetut muretsemist.

Hea uudis on see, et selle mure vähendamiseks saame teha palju asju ära, sealhulgas hästi toituda, liikuda ja naha eest hoolitseda. Sel moel me mitte ainult ei peata aja mõju oma kehale, vaid võime ka keerata kella tagasi.