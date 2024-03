Pariisi moenädalal esitleti kotti, mis on valmistatud peaaegu ainult õhust

Poolläbipaistev Air Swipe kott sündis koostöös NASAga. Pilvekesetaoline käekott on läbi aegade suurim objekt, mis on valmistatud kosmosetehnoloogia nanomaterjalist ränidioksiid-aerogeelist, mis on Maa kergeim tahke aine ja mida NASA kasutab sageli tähetolmu püüdmiseks.

Moemaja sõnul on nanomaterjalist ränidioksiid-aerogeel tuleviku klaas ja vaatamata sellele, et kott on väga õrn, pole see üldse habras. Fännid seadsid kahtluse alla, kas kotti üldse mahub midagi, millele Coperni vastas: «See mahutab iPhone'i.»