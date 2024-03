PubMed Centralis avaldatud uuring näitas, et banaanikoored on rikkalik antioksüdantsete omaduste poolest, mis võib pakkuda nahale mitmeid eeliseid, sealhulgas kaitset päikesekahjustuste ja vabade radikaalide eest.

Ja see pole veel kõik! Kuna banaanikoor sisaldab A-vitamiini, muudab see ka su naha heledamaks, rahustab ärritust ja isegi silub kortse. See on ka rikkalik rasvhapete allikas, nii et see võib ravida nahaprobleeme nagu ekseem ja psoriaas.