MIDA SINA ARVAD? ⟩ 22-aastasele Botoxi fännile öeldakse, et ta näeb välja 45

Shawna luges oma TikToki kanalil valjusti ette ühe sellise kommentaari ning väljendas üllatust, et teda peeti lausa kaks korda vanemaks. Neiu avaldas, et on lasknud Botoxit ja täitesüste teha, kuid ütles, et teda on alati vanemaks arvatud. 30. keskpaik on siiani olnud vanim, kui vanaks teda peetud on ja ta ei oodanud, et keegi võiks teda 45-aastasena näha.