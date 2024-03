Venemaal viidi haiglasse veidralt krigisev beebi, läbivaatusel selgus kohutav tõde

Kaks päeva hiljem märkas lapse ema, et poja parem käsi rippus imelikult. Ta püüdis väidetavalt ise seda tagasi õigesse asendisse panna, misjärel hakkas laps hüsteeriliselt nutma. Alles siis kutsusid vanemad kiirabi. Kuid röntgen näitas, et lapsel olid murtud veel ka roided ja rangluu. Beebi ema ütles, et laps on viimastel päevadel veidralt krigisenud, kuid ta ei saanud aru miks ja millest see on tingitud, mistõttu ei pööranud ta kummalistele helidele tähelepanu.