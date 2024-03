Levinud põhjused, miks talvel rohkem juukseid välja langeb

Juuste väljalangemine on pidev loomulik protsess, kuid külmal aastaajal muutub see intensiivsemaks. Juuste ja peanaha seisundit mõjutavad ebasoodsad tegurid on spetsialistide sõnul näiteks külm õhk õues, aga ka kütteseadmete kuum õhk. «Need muudavad juuksed rabedamaks ja peanaha kuivaks, mis võib põhjustada sügelust ja ketendamist. Lisaks ahendavad madalad temperatuurid kapillaare, mis vähendab peanaha verevarustust ja võib kaasa tuua aeglasema karvakasvu,» selgitavad nahaarstid talviste juuste probleemide põhjuseid.