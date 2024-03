KIIKA KÖÖKI ⟩ Tavapäratud pohmellipeletid laiast maailmast, mis päriselt ka aitavad

Kui peojärgsel hommikul ärgates iiveldab, pea lõhub, silmad ei kannata valgust ja lootus normaalsest elust on kadunud, siis õnnitlused, sul on korralik pohmell. Praegu on mõttetu pidada loengut alkoholi kahjulikkusest või tervislikust joomisest, loe hoopis, kuidas ennast ohutult tagasi elule turgutada.