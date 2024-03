See ei ole ainult talvine nähtus, vaid juhtub ka soojal ajal, näiteks kui kliimaseade töötab täiest jõust. Mis siis täpselt toimub kehas, et nibud end kikki ajavad?

Nahaarst dr Joshua Zeichner ütles, et füsioloogiline protsess, mis põhjustab külma käes nibude kõvastumist, on sama, mis põhjustab kananahka. «See asub väljaspool meie kontrolli; see on meie keha automatiseeritud reaktsioon keskkonnale,» ütles ta.