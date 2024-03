Naine pelgab emana, et tütart hakatakse ebameeldiva kehalõhna tõttu haisukotiks narrima ja ka lapse sõbrad võivad julmad olla ning tema vastu pöörduda, kui probleem kiirelt ei lahene.

Meeleheitel ema on kirjeldanud olukorda Redditi platvormil, alustades oma lugu vabandusega, et kuna olukord on tema jaoks juba hullemast hull, ei hoia ta ennast enam tagasi, murelikkus ei lase viisakusele keskenduda.