VÕTA ARU PÄHE ⟩ Ohtlikud kaalulangetuse viisid, mida mingil juhul järgida ei tohiks

Äärmuslikud viisid kaalu kaotamiseks on ohtlikud ja võivad tervist kahjustada. Siin on kirjas kahjuks liiga levinud dieedid, mille puhul on kindel, et kasu ei too nad kehale mitte grammigi. Isegi kui korraks hakkab kaal allapoole liikuma, tuleb see millegi arvelt ja pärast lõivu maksmist kogunevad kilod kolinal kõhule ja kintsudele tagasi.