ÕNNESOOVID ⟩ Kirjanik ja joogaõpetaja Pamela Maran sai lapse

«Teekonda toetasid doula Maarika, ämmaemand Siiri ja fotograaf Merilin. Oleme kõigile väga tänulikud, et ilus kodusünnitus sai aset leida. Kõik asjaosalised on terved ja õnnelikud ning elavad tasapisi uude rolli sisse.»

Lapseootusest andis Mihkel Mälgand teada mullu septembris. «Vokaal-instrumentaalansambel «Kõhud» valmistuvad koosseisu laienemiseks. Kevadel jätkame triona,» kirjutas ta Facebookis.

Mihkel kirjutas 2022. aasta septembris Facebookis: «Sa küsid minult tihti «Mis muigad?», kui olen end pikalt sind vaatama unustanud, suunurgad kulmudeni. Ah et mis muigan? Ma ei saa sinna midagi parata, see lihtsalt juhtub, kui sulle mõtlen või kui sinuga koos olen. Ja nii juba kuus kuud, mil me teed ühtisid. Ja sa muigad mulle vastu. Alati muigad. Ja selles muiges on kõik olemas. Armastan sind väga, kallis Pam!»

Mullu jaanipäeval paljastas Pamela, mis teda Mihkli juures võlub. «Armusin temasse peamiselt ühel põhjusel – ta kuulab ja seda tähelepanelikult. Sest me enamasti kuulame, et jagada oma mõtteid – kuidas need kõlavad, mida oleme ühtmoodi teinud, kuidas asju näeme. Tahame juttu täiendada, nõu anda, inimestele teada anda, kuidas meil midagi õnnestus, mis on meie arvates parim. Ja harva istume maha aukartusega: «Ohoo, ma tahaks väga teada, mida ta arvab!»»

«Ja tema tegi seda. Istus maha ja kuulas. Kuulas nii sügavalt, et ma armusin.»

«Ja nüüd annan endast parima, et saada sama heaks kuulajaks kui tema. Kuulata, et mõista, mitte vaielda, mitte täiendada. Lihtsalt kuulata. Olen nii õnnelik, et kõik teed mu temani viisid. Aitäh, Mihkel, et mind armastad.»

35-aastane Pamela on õppinud Tais ja Indias joogat ja meditatsiooni, on Ameerika hüpnotisööride alliansi sertifitseeritud hüpnoterapeut ning andnud välja mitu raamatut. Pamelal on varasemast suhtest 12-aastane tütar.

45-aastane Mihkel on basskitarrist, kontrabassimängija ja pedagoog. 2019. aastal sai ta Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia. Varem oli ta pikalt paar tuntud džässlauljatar Kadri Voorandiga, kellega ta läks lahku 2017. aastal. Nooruspõlvest on tal 23-aastane poeg.