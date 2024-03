Kommenteerijate seas leidus mitmeid mehi, kes avaldasid arvamust, et kui naine soovib avatud suhet või uurib, kas tohiks näiteks kolmanda inimese suhtesse tuua, siis on kindel, et sellise kaaslasega kooselu ei toimi. «Ma olen peres vanim laps ja olen kõige jagamisest väsinud, seetõttu ma ei kavatse seda suhtes teha,» kirjutas üks avameelne mees. Samuti tunnistasid paljud mehed, et kui naine petab, siis on suhe kohe läbi.