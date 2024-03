«Kui tulen töölt koju või lihtsalt istun kodus, siis mees ei pööra mulle tähelepanu, ta on pidevalt telefonis,» kirjutab murest murtud naine.

«Oleme suhtes olnud üle nelja aasta, abielus ühe kuu – abiellumine oli tema algatusel. Mul on intiimsuse osas etteheiteid, nimelt seksime vaid 1-2 korda kuus. Rääkimine ei aita. Olen talle kaks aastat rääkinud, et mul ei ole piisavalt tähelepanu, vähemalt seksuaalselt. Ta ütleb iga kord, et mõistis mind ning lubab edaspidi rohkem seksida, kuid seda ei juhtu,» kirjeldab naine keerulist olukorda.