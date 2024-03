VÕIMAS ⟩ Eesti disainer tõi koju moemaailma Oscari

Suurejooneline moeshow toimus 25.veebruaril Milano südames - Palazzo Bovara Milan, kus jagatakse iga-aastaselt «World Fashion Festival Awards» auhindu, mis on tuntud ka kui «Oscars for Art and Fashion». Suurejooneline üritus toimub nii Milanos kui ka Dubais ning osalejate ringis on rahvusvahelised kuulsused, kuninglike perede liikmed ja kõrgmoe agendid, kes otsivad uusi andekaid disainereid. Lisaks on kohal suursaadikud, peakonsulid ja meediapartnerid üle maailma. Riina Laanetu poolt esitletud «Dress-Up — Dress-Down» kollektsioon on inspireeritud koroona ajast, mil üritusi ei toimunud ja vajadus uute riiete järele muutus väiksemaks.