Anonüümseks jääda soovinud naine alustas Redditis: «Kui mu beebi sündis, oli alguses kõik imeline, kuid siis tabasin, et mu abikaasaga ei ole kõik korras. Ta oli enesesse tõmbunud, ei tahtnud koos minuga aega veeta, oli külm ja kalk.» Kuna naine ei olnud midagi valesti käitunud ja beebi võttis palju energiat, ei teinud ta ka mehega juttu, mis on meelepaha põhjuseks. «Arvasin, et ta on samamoodi stressis ja väsinud nagu mina, ikkagi uus kogemus elus.»