Naiste seksuaalsusel on palju nüansse, mis puudutavad naudingut, valu ja emotsioone. On tõsi, et naiste seksuaalsuse üle pole kunagi nii avalikult arutatud kui tänapäeval, kuid mõned müüdid ja tabud on visad kaduma. Allpool on kirjas huvitavad faktid selle kohta, mis naistega seksi ajal juhtub.