Mees karistas oma tütart, kellel algas menstruatsioon liiga vara

Kuigi enamikul tüdrukutel algavad pahad päevad umbes 12-aastaselt, on seletamatagi selge, et ei ole olemas «õiget» vanust, millal menstruatsioon täpselt algama peaks. Menstruatsioonid algavad siis, kui teie keha on selleks valmis ja see võib juhtuda juba kaheksa-aastaselt, samas mõnel teisel algab see alles hilisteismelise eas.