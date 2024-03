Vahel on moevirvarris raske sammu pidada, sest see maailm pulbitseb elust, kiirusest ja uudsusest. Sekka ka taasavastatud vana. Ja hoolimata sellest reaktiivina kihutavast tempost, on mõned müüdid, mida truult juba aastakümneid usaldatakse ja järgitakse. Unustage need ära, need reeglid on rikkumiseks justkui loodud.