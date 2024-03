Hinge kinni hoidmise ajal võib laps nutta, tõmbuda kangeks, minna näost siniseks või halliks ja isegi mõneks minutiks minestada. Ja uskuge või mitte, tegelikult ei saa nad seda kontrollida. Need episoodid juhtuvad, kui laps on vihane, ärritunud, hirmul, šokis või tal on valus. Kuigi see võib tunduda hirmutav, on see tavaliselt kahjutu ja need episoodid lakkavad neljandaks-viiendaks eluaastaks.