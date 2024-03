PILDID ⟩ 58-aastane naine: mehed armastavad mu kortse ja lohukesi

Viktoria Winslow kirjeldab ennast väljendiga GILF (släng atraktiivse vanaema kohta) ja uhkeldab liibuvates riietes oma figuuriga. Ta ütleb, et on lõbutsev vanaema ega hooli, mis teistel selle kohta öelda on. «Lihtsalt vanaema oma kuldajastul lõbutsemas!» Viktoria hoiab end vormis tantsides ja kutsub oma fännegi üles tema eeskuju järgima.

«Vanematel naistel on olnud aega, et kasvatada endas enesekindlust ja -teadlikkust. Nad teavad, kes nad on ja tunnevad end oma nahas mugavalt,» leiab ta. «Vanematel naistel on vastupandamatu tugevus ja võlu.»

Lahutatud Victoria saab iga päev noortelt meestelt kirju. «Naistele on selgeks tehtud, et ilus olemiseks pead sa olema noor ja sale, aga ma kinnitan, et see ei vasta tõele. Mehed armastavad mu kortse, lohukesi ja venitusarme.»

Oma 24-aastase tütre utsitusel alustas ta karjääri OnlyFansis ning ütleb, et tema jälgijate hulgas on isegi 19-aastaseid noormehi. Mõistagi on ta saanud ka hukkamõistu tunda. «Mind on nimetatud vanaks luuaks ja küsitud, mida mu lapsed asjast arvavad. Tavaliselt on need noored tüdrukud, kes on kadedad.»