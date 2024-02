Mees pöördus populaarsesse Redditi foorumisse ja kurtis nagu oleks tema tõelise kannataja rollis: «Olen oma naisega koos olnud 13 aastat. Meil on olnud õnnelik ja hea abielu, suuri lahendamata tülisid pole olnud, väikeseid nägelusi on loomulikult ette tulnud nagu seda igas suhtes juhtub. Aga tundsin, et tahaksin veel midagi enamat, mingit nostalgiat ja närvikõdi.» See mõtisklus viis mehe tegudeni - ta pettis oma kallimat oma eksnaisega. «Ma ei ole oma endisesse armunud ega midagi, tahtsin lihtsalt vaheldust ja närvikõdi,» lisas ta.