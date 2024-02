Uuringus keskenduti 18–45-aastastele isikutele. Tulemused näitavad, et 5,2 protsenti meestest on pärast abiellumist ülekaalulised, kusjuures rasvumise määr kasvab 2,5 protsenti. Huvitav on see, et naistel seda suundumust ei täheldatud.