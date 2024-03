3 põhjust, miks jätta intiimpiirkonnast karvad ajamata

Häbemekarvu ei peeta eriti moodsaks. Igaüks, kes on üritanud karvadest lahti saada, on ilmselt nördimusega mõelnud, et mis loodusel ometi arus oli. Loodus on selle aga kenasti läbi mõelnud: karvad ei lase mikroobidel ja bakteritel suguelundite kaudu organismi tungida.

Boonuspunkt: need on ilusad

Kõige tähtsam on muidugi iseenda rahulolu, aga karvade eelistamine on tegelikult bioloogiline, sest need püüavad lõksu feromoonid – kemikaalid, millel on oluline roll kaaslase ligitõmbamisel. Nii et mine tea, äkki toovad karvad magamistuppa veidi sädet.